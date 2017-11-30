У Держслужбі в справах ветеранів назвали кількість тих, хто отримав статус УБД від початку АТО

З початку проведення антитерористичної операції на Донбасі статус учасника бойових дій отримали близько 320 тисяч осіб. Про це в інтерв'ю газеті "Урядовий кур'єр" повідомив перший заступник голови Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО Ігор Мальцев, передає УНН.

"Його (статус УБД - ред.) отримали майже 320 тисяч учасників антитерористичної операції", - сказав І.Мальцев.

За його словами, рішення про надання статусу УБД приймають відомчі комісії при силових відомствах. Інформацію про учасників бойових дій вносять до Єдиного реєстру учасників АТО, який створено при службі.

Також співробітники відомства працюють над розширенням інформаційної бази реєстру шляхом додання інформації про осіб зі статусами інвалідів війни, членів сімей загиблих, учасників війни, а також визначає потребу і забезпечення житлом, земельними ділянками, технічними засобами реабілітації, соціальними послугами.

Нагадаємо, за минулу добу в зоні АТО зафіксували 18 порушень режиму тиші з боку окупантів.