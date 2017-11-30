У Франції в грибах з Росії знайшли сліди радіоактивного цезію

У грибах, імпортованих Францією з Росії, знайдені сліди радіоактивного цезію, повідомив у четвер, 30 листопада, голова Агентства ядерної безпеки Франції П'єр-Франк Чеве.

"Згідно з останньою інформацією, яку я маю, схоже, що сліди цезію виявлені у грибах, які прибули з Росії", - заявив Чеве під час виступу на слуханнях у французькому Сенаті, інформує Reuters. У цьому зв'язку у Франції посилили контроль за якістю продуктів харчування, імпортованих з-за кордону, повідомив голова ASN.

Чеве також повідомив, що радіоактивне забруднення, спричинене викидами радіоактивного рутенію-106 (Ru-106) на території Росії, не становить загрози для здоров'я та безпеки громадян Франції.

Нагадаємо, за даними МАГАТЕ, наприкінці вересня - на початку жовтня рутеній-106 виявили в атмосфері в низці країн Європи. Німецьке відомство з радіаційного захисту вважає, що з високою ймовірністю джерело викиду розташоване на Південному Уралі в РФ. Згодом в Росії визнали "екстремальне" радіоактивне забруднення на півдні Уралу.