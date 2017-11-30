У грузинському місті відкрили пам'ятник Лесі Українці

У грузинському місті Телаві відкрили пам'ятник Лесі Українці, де українська поетеса прожила один рік. Про це повідомляє прес-служба посольства України у Грузії.

Зазначається, що в церемонії відкриття пам'ятника прийняв участь прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Пам'ятник створили українські скульптори О.Рубан, В. Липовка та архітектор В. Скульський.

Довідка: Леся Українка жила в Телаві в 1909-1910 роках і написала такі твори як "Кам'яний господар" і "Руфін і Прісцілла".

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