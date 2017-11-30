У Львові на Безпековому форумі стався скандал

Сьогодні у львівському Центрі ім. Митрополита Андрея Шептицького Українського католицького університету стартував дводенний міжнародний Безпековий форум, під час якого експерти зі США, Канади, Європи та України шукатимуть відповіді на питання, украй важливі для України. Спікери Форуму (серед яких – командувач сухопутних військ НАТО в Європі генерал Бен Ходжес, колишній заступник держсекретаря з питань оборони США Майкл Карпентер, член парламенту Канади Джеймс Безан, аналітик, письменник, політолог Джеймс Шерр, директор впливової американської аналітичної організації Jamestown Foundation Гленн Ховард, директор Національного інституту безпеки і оборони Естонії Свен Сакков) запропонують до обговорення механізми деокупації, демілітаризації та реінтеграції. Зокрема, йтиметься про те, чи можливе після закінчення зовнішньої агресії примирення без покарання винуватців і спільників та хто має відповісти за війну, яка не названа війною?

Модератори заходу – Мирослава Гонгадзе, Браян Борнер, Наталія Соколенко, Валерій Пекар, Мері О'Хаген та інші відомі журналісти й експерти. Організатори форуму – “Інститут просвіти”, Український католицький університет, Інститут міста та Львівська міська рада. Партнери – Фонд Ганса Зайделя та Чорноморський фонд регіонального співробітництва “Black Sea Trust” Фонду Джермана Маршалла.

«Нам важливо показати, що Україна – це не просто територія на карті світу, а те, що Україна – це українці, це вільні люди, які хочуть бути успішними і мати хороші відносини з сусідами», – зазначив під час відкриття форуму міський голова Львова Андрій Садовий.

«Мені б дуже хотілося, щоб сьогоднішня дискусія не носила регіональний характер, – наголосив у вітальному слові голова Львівської ОДА Олег Синютка. – Всі розуміємо, що Україна сьогодні – глобальний гравець в глобальному світі. Наша безпека – це безпека не одного міста, регіону, країни. Це безпека Європи, безпека світу». Також голова ЛОДА зазначив, що важливо звернути увагу на місцеві органи влади та їхню роль у системі і глобальної, і внутрішньої безпеки, бо багато речей вирішуються на рівні глави держави, парламенту та уряду, але саме на місцевому та регіональному рівні держава-агресор проводить різного роду провокації, щоб створити ілюзію того, що війна на сході – це внутрішній конфлікт. Тому, на думку Олега Синютки, безпека України залежить від державних інституцій, але в першу чергу – від лідерів та особистостей.

У програмі Безпекового форуму дискусії «Чи можна було відвернути війну в сучасній Європі?», «Війна як реальність», «Як припинити заохочення агресора», «Суверенітет та відповідальність», також презентація дослідження «Українці і російська агресія» й обговорення його результатів.

Не обійшлося й без непорозумінь. Голова ЛОДА обурився щодо ознакування на презентованій на форумі карті України невизнаних народних республік. Згідно з повідомленням прес-служби Львівської облдержадміністрації, Олег Синютка вважає, що це елемент гібридної війни і може дестабілізувати ситуацію в країні. Голова ЛОДА назвав такі речі неприпустимими і ганебними щодо українських захисників та українців: «У мене запитання до організаторів форуму. Ми у Львові на такій важливій конференції і я вважаю, що сьогодні це провокативна річ щодо спікерів, які запрошені. Я був здивований, коли у Львові продавалась символіка Донецької і Луганської областей, але коли сьогодні на Безпековому форумі на екрані написано "Народні республіки Донецька і Луганська", я вважаю, що це є елемент гібридної війни, який спрямований проти України, для того, щоб дестабілізувати ситуацію у Львівському регіоні».

У зв’язку з вище зазначеним голова Львівської ОДА звернувся до Служби безпеки України з вимогою провести перевірку і притягнути до відповідальності причетних осіб.

Тим часом ZAXID.NET подав коментар учасниці форуму віце-спікера Верховної Ради України Оксани Сироїд з приводу публічного висловлювання голови ЛОДА Олега Синютки. «Якщо представнику Президента не подобаються окупаційні адміністрації на Донбасі під назвами «ДНР» і «ЛНР», а мені вони також не подобаються, то спершу йому треба висловити цей протест Президенту України, який хоче легалізувати їх в Україні через імплементацію Мінських угод. Нехай пан Синютка подивиться на прізвища людей, з якими Порошенко домовлявся в Мінську і на назви організацій, які вони там представляли», – прокоментувала невдоволення Синютки Сироїд.

Безпековий форум у Львові триває.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів

Фото Романа БАЛУКА