У НАТО зафіксували зростаючий виклик з боку Росії і Китаю

Зростаюча військова потужність Китаю та Росії кидатиме виклики для трансатлантичного альянсу в найближчі роки, а заходи НАТО, спрямовані на посилення своїх можливостей, можуть призвести до нових перегонів озброєнь на кшталт «холодної війни», - йдеться в доповіді НАТО, передає Reuters.

У звіті, що видається що чотири роки, названо 20 глобальних тенденцій, які можуть вплинути на Альянс до кінця 2035 р., - починаючи від штучного інтелекту та прискорення розвитку технологій до зміни клімату та зростаючої нерівності.

Генерал Деніс Мерсьє, верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО з питань трансформації, заявив інформаційному агентству Reuters, що звіт свідчить про більший ризик виникнення великої міждержавної війни, ніж у звіті НАТО 2013 року, пише Voice of America.

«Ми бачимо значне збільшення ризику виникнення великого міждержавного конфлікту», - заявив Мерсьє в інтерв'ю, яке він дав журналісту Reuters за лаштунками Берлінської конференції з питань безпеки.

«Глобальне усвідомлення є більш необхідним, ніж раніше. Ми повинні бути готовими до будь-якого сценарію», - сказав Мерсьє, відзначаючи, що глобалізація означає, що НАТО має зважити фактори поза межами свого регіону, включаючи військову експансію Китаю та Індії.

Легкий доступ до технологій та глобальний характер кіберпростору полегшить розширення терористичних мереж, загрожуючи існуючій майже монополії, яку державні суб'єкти мають у галузі високотехнологічної зброї, зазначають автори звіту.

Мерсьє заявив, що у НАТО вже працюють над розширенням своїх можливостей у сфері кібердомену і забезпеченням кіберзахисту в кожній збройовій системі та мережі з самого початку.