У Польщі внаслідок стрілянини на військовій базі загинув чоловік

30 листопада, 2017 - 16:19
У польському місті Ожиш на військовій базі сталася стрілянина, в наслідок якої загинув працівник бази, повідомляє ЄП з посиланням на RMF24.
До стрілянини дійшло вранці під час передачі зміни охоронцями.
Один з працівників охоронної фірми здійснив неконтрольований постріл в бік іншого охоронця і поцілив йому у спину. Чоловік загинув.
На місці події працює військова жандармерія, вилучено пістолет, з якого завдано постріл.
Перевірятися буде, зокрема, чи мали охоронці необхідну кваліфікацію, в тому числі дозвіл на використання зброї.
Джерело: Європейська правда