У Польщі внаслідок стрілянини на військовій базі загинув чоловік

У польському місті Ожиш на військовій базі сталася стрілянина, в наслідок якої загинув працівник бази, повідомляє ЄП з посиланням на RMF24.

До стрілянини дійшло вранці під час передачі зміни охоронцями.

Один з працівників охоронної фірми здійснив неконтрольований постріл в бік іншого охоронця і поцілив йому у спину. Чоловік загинув.

На місці події працює військова жандармерія, вилучено пістолет, з якого завдано постріл.

Перевірятися буде, зокрема, чи мали охоронці необхідну кваліфікацію, в тому числі дозвіл на використання зброї.