У порт Одеси прибув корабель ВМС Франції

Корабель ВМС Французької Республіки прибув у порт Одеси. Про візит фрегата Французької Республіки «Гєпратт» повідомили на Facebook-сторінці ВМС ЗС України.

"До програми візиту входять протокольні зустрічі делегації французького корабля у Командуванні Військово-Морських Сил ЗСУ та у міській раді Одеси. На екіпаж фрегата «Гєпратт» чекає культурна програма, зокрема, оглядова екскурсія по місту", - йдеться у повідомленні.

Візит корабля триватиме до 3 грудня.

Наприкінці березня - на початку квітня поточного року відбувався візит до порту Одеси фрегату Військово-Морських Сил Французької Республіки «Ла Фейєтт».

Нагадаємо, вчора з дружнім візитом в Одесу прибув бойовий корабель ВМС США.