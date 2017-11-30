У Швеції планують надати амністію громадянам, що нелегально зберігають вибухівку

Уряд Швеції планує запровадити період, протягом якого громадяни без ризику покарання можуть передати поліції вибухівку, яку нелегально зберігають.

Про це повідомляє ЄП з посиланням The Local.

Згідно з планами уряду, протягом трьох місяців з жовтня 2018 року по січень 2019 року порушники зможуть без ризику покарання здати поліції вибухівку.

"Під час попередніх разів, коли вводилася амністія, поліції здали тисячі одиниць зброї, ми ще не мали подібного досвіду з вибухівкою" - сказав міністр юстиції Швеції Морган Йоханссон.

Під амністію потрапляють, зокрема, ручні гранати та інші вибухові речовини.

На проблему використання ручних гранат та інших вибухових речовин не раз звертали увагу ЗМІ і правоохоронні органи. Багато ручних гранат привозиться в Швецію з регіону колишньої Югославії.