У суді на Дніпропетровщині батько потерпілого підірвав себе гранатою, є травмовані

У Нікопольському суді на Дніпропетровщині під час засідання у справі про вбивство батько потерпілого підірвав себе гранатою. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Чоловік загинув, ще семеро людей травмовані.

"Сьогодні, 30 листопада, об 11:20 у Нікопольському суді під час слухання справи за фактом убивства батько потерпілого витягнув 2 гранати та підірвав їх. Від вибуху сам чоловік загинув на місці. Осколкові поранення дістали троє підсудних, два працівники конвойної служби, співробітник суду та одна цивільна особа. Всіх потерпілих доправили до лікарні", - йдеться у повідомленні.

За цим фактом вносяться відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.