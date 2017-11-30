У Вінницькому військовому шпиталі відкрили реабілітаційне відділення для бійців АТО

Клініка медичної реабілітації, санаторного лікування та фізіотерапії відсьогодні почала працювати у Військово-медичному клінічному центрі Центрального регіону. Нові відділення розраховані на 100 пацієнтів. Начальник шпиталю, полковник медичної служби Олександр Завроцький каже, що відкриття нового підрозділу дозволить створити у госпіталі цілісну системи надання медичної допомоги – від високоспеціалізованої хірургії до санаторного лікування.

«Військовий конфлікт на сході поставив нові завдання перед військовою медициною, одне з яких стосувалося створення нових спеціалізованих комплексів, спрямованих на відновлення фізичного, психічного стану українських захисників, – коментує Олександр Завроцький. – Сучасний лікувальний корпус, який ми сьогодні відкриваємо, оснащений усім необхідним обладнанням для надання якісної реабілітації. Загалом на його будівництво, яке розпочалося ще у червні 2014 року, було освоєно 30 мільйонів гривень з різних джерел. У лівому крилі на першому поверсі працює відділення медичної реабілітації, на другому поверсі – санаторне відділення, у правому крилі – фізіотерапевтичні кабінети для проведення масажу, магнітотерапії, парафіноозокеритової та лікувальної грязі, також є соляна кімната і зона відпочинку. На сьогодні у клініці перебуває 74 пацієнти».

На урочисте відкриття нової клініки завітали перший заступник міністр оборони Іван Руснак у супроводі директора військово-медичного департаменту Міністерства оборони України Андрія Верби. Під час огляду нового корпусу вони мали можливість поспілкуватися з військовослужбовцями та відзначити найкращих. Найпершим відомчу відзнаку Міноборони – нагрудний знак «За зразкову службу» – отримав боєць 10-ої штурмової бригади Юрій Рудий.

«28 вересня, заступивши на чергування, вийшов оглянути територію і потрапив на розтяжку. У перші секунди, в шоковому стані встиг відбігти на безпечну відстань, щоб хлопці змогли відтягнути і швидко надати допомогу. Спрацювали миттєво, за 2 хвилини мені наклали джгути і викликали медиків. Якби не мої товариші, – загинув, бо осколки пошкодили артерії, втратив багато крові, – переповідає свою історію Юрій. – У Вінницю прибув 5 жовтня, доставили бортом із Дніпра. Зробили вже дві операції, зараз проводять пересадку шкіри, вітаміни дають, різні процедури. Роблю все, що лікарі кажуть, бо не хочу, щоб комісували – треба ще «сєпарам» борги повіддавати».

У планах керівництва військового шпиталю – будівництво нового корпусу для хірургічних підрозділів закладу. Виготовлення проектно-кошторисної документації заплановане на наступний рік.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора