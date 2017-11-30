Учні 9 класів мають отримати ID-картки для вступу в технікуми чи училища, - МОН

У Міносвіти попереджають, що учням 9-класів, які вступатимуть на молодшого спеціаліста, потрібно буде оформити ID-картку. Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Відповідно до умов прийому, вступникам на молодшого спеціаліста на базі 9-ти класів під час подання заяви на вступ необхідно пред’явити оригінал документа, що посвідчує особу, та подати його копію", - йдеться у повідомленні.

Таким документом є паспорт у вигляді ID-картки, який видається з 14-річного віку.

"Тому буде потрібно для вступу на основі 9-ти класів подавати саме таку ID-картку. І ми дуже просимо заздалегідь потурбуватися про її замовлення та отримання. Адже вступати за свідоцтвом про народження зможуть лише ті вступники, яким 14 років виповнилося після 1 травня 2018 року", - наголосив директор департаменту вищої освіти МОН Олег Шаров.

Нагадаємо, подача заяв на вступ до коледжів та технікумів на базі 11 класів в 2018 році відбуватиметься в електронному вигляді.