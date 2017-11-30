Україна та ООН підписали Рамкову програму партнерства до 2022 року

Уряд України та ООН в Україні підписали Рамкову програму партнерства на найближчі 4 роки.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.

Очікуваний бюджет програми - 675 млн доларів. Вона визначає основні напрямки партнерства:

- стале економічне зростання, довкілля і зайнятість;

- рівний доступ до якісних та інклюзивних послуг і соціального захисту;

- демократичне врядування, верховенство права і громадська участь;

- безпека громадян, соціальна єдність і відновлення з особливим акцентом на Сході.

Програма визначає спільне зобов’язання щодо підтримки процесу реформ, досягнення міжнародних стандартів, цілей сталого розвитку та порядку денного сталого розвитку до 2030 року, виконання Україною умов міжнародних конвенцій, протоколів і норм та документів у галузі прав людини.

"Організація Об'єднаних Націй в Україні надає допомогу, спрямовану на створення гідних робочих місць та чистого довкілля. Ми також працюємо над забезпеченням надання якісних, недискримінаційних послуг для людей, особливо найбільш марґіналізованих та вразливих груп населення. Ми підтримуємо дії щодо реформування влади, що відповідає духу Майдану. Нарешті, ми зосереджуємо особливу увагу на зоні конфлікту на Сході, сприяючи соціальній єдності, відновленню та робочим місцям", - зазначив Ніл Вокер, координатор системи ООН та координатор з гуманітарних питань в Україні.