Українці отримали доступ до реєстру активів неплатоспроможних банків

Спільно з проектним офісом ProZorro, фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) відкрив доступ до Реєстру активів неплатоспроможних банків. Про це повідомили у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Тепер дані про всі активи, які будуть заведені фондом у ProZorro.Продажі у вигляді лотів, будуть доступні всім бажаючим. Таким чином, з активами можуть ознайомитися не тільки електронні майданчики і покупці, а й журналісти, громадські організації.

Використовуючи реєстр, покупці будуть краще підготовлені до аукціонів. Як результат – це збільшить надходження грошей до Фонду, які підуть на задоволення вимог кредиторів збанкрутілих банків. Таку думку висловив керівник проекту ProZorro Олексій Соболев.

Відзначається, що зараз реєстр активів існує у бета-версії на сайті ProZorro. Продажі.

Нагадаємо, ProZorro за рік заощадила понад 31 млрд грн.