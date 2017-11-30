Україна не прийме ультиматумів у питанні імплементації освітнього закону, - МЗС

Очільник МЗС Павло Клімкін висловив переконання, що Венеційська комісія підтвердить важливість знання української мови. Він додав, що українська сторона не приймає ультиматумів у питанні імплементації закону "Про освіту", передає Інтерфакс-Україна.

"Ультиматумів ми не приймаємо і жодних заяв теж. Я впевнений, що Венеціанська комісія, якій відправили на перевірку закон, підтвердить важливість знання української мови", - сказав Клімкін.

Міністр також додав, що українська сторона буде обговорювати з угорською та румунської громадою імплементацію закону. "Це справа України, що ми хочемо робити і як ми це будемо робити. Ми будемо обговорювати це з громадами - і угорською, і румунською", - уточнив він.

"Закарпаття для нас - це європейська взаємодія суспільства. Ми не можемо відібрати шанс у тих людей, які через те, що недостатньо знають українську й іноді не розуміють, в якій країні живуть, щоб вони не могли прийти в держслужбу, в політику" , - зазначив П. Клімкін.