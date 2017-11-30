В одному зі штатів Австралії легалізували добровільну евтаназію

Вікторія – перший з австралійських штатів, в якому легалізували добровільну евтаназію. Парламент штату затвердив відповідний закон, який набуде чинності в 2019 році, повідомляє телекомпанія АВС.

“Я пишаюся тим, що ми поставили співчуття у центрі нашого парламентського та політичного процесу”, - заявив прем'єр-міністр штату Деніел Ендрюс.

Прийнятий парламентом штату закон ще має пройти процедуру затвердження королевою Великої Британії (за посередництвом генерал-губернатора), яка є головою Австралійської держави, однак ця процедура – не більше, ніж формальність.

Відповідно до закону, процедура буде доступною для мешканців штату (необхідною є умова проживання у Вікторії щонайменше останні 12 місяців) віком від 18 років, які страждають на невиліковну хворобу.

За прийнятим законодавством, такі люди зможуть отримати летальний препарат впродовж 10 днів після зробленого ними запиту - цей час відводиться на відповідні перевірки, зокрема дві незалежні медичні оцінки. Пацієнт повинен самостійно вводити препарат, хоча лікар може зробити смертельну дозу у рідкісних випадках, коли хтось фізично не зміг припинити своє життя.

Разом з прийняттям цього закону було передбачено впровадження 68 гарантій для захисту вразливих осіб від зловживань та примусу, включаючи зміни до кримінального кодексу щодо визначення нових кримінальних правопорушень, а також створення спеціальної комісії для розгляду всіх справ у цій сфері.

Нагадаємо, у новій "Білій книзі" Австралії записано, що країна ніколи не визнає окупації Криму та буде протистояти агресії РФ.