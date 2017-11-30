В Україні попереджають про туман і ожеледицю на дорогах

Рятувальники попереджають про погіршення погодних умов в Україні. Cьогодні на більшій частині території країни ожеледь, на дорогах ожеледиця, подекуди туман, передає прес-служба ДСНС.

"30 листопада вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях дощ, у Карпатах та на Закарпатті сильні опади, на решті території невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вранці на більшій частині території країни ожеледь, на дорогах ожеледиця, подекуди туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, в Україні, крім сходу, пориви 17-22 м/с, у західних областях місцями 25-28 м/с. Температура 2-7° тепла, у південній частині подекуди 9-13°", - йдеться у повідомленні.

На Київщині невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Вранці ожеледь, на дорогах ожеледиця, місцями туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с.

Температура по області 2-7° тепла, у Києві 2-4°.

Нагадаємо, вчора у Києві ожеледиця викликала збій у роботі комунального транспорту.