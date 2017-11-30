Валентину Данішевську обрано головою Верховного суду

Пленум нового Верховного суду обрав Валентину Данішевську на посаду голови ВС.

За це рішення проголосували 67 учасників пленуму, повідомляє Укрінформ.

"Кількість голосів суддів, які не підтримали жодного кандидата -11, кількість голосів за Бущенко - 12, за Данішевську 67, за Кравчука - 27", - оголосив голова лічильної комісії, суддя ВС Микола Гімош.

Після оголошення результатів голосування Данішевська склала присягу члена Вищої ради правосуддя.

Загалом на посаду голови ВС претендували три кандидати - Валентина Данішевська, Володимир Кравчук і Аркадій Бущенко.

Новий голова ВС обраний терміном на чотири роки.

Валентина Данішевська народилась у Запоріжжі. У 1983 році закінчила Одеський державний університет імені І.І. Мечникова за спеціальністю "правознавство".

Працювали суддею Арбітражного суду Запорізької області.

З 10 листопада 2017 - суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного суду України.

Данішевська є засновником, кінцевим бенефіціарним власником та керівником з 2001 року Благодійної організації "Центр комерційного права".

У 2015 році була обрана до складу громадської ради при Міністерстві юстиції України.

Суддя постійно діючого третейського суду при Асоціації українських банків.