Віце-прем'єр РФ замішаний в допінговій змові проти України, - Родченков

Інформатор Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Григорій Родченков звинуватив віце-прем'єра Віталія Мутко в допінговому змові.

Про це The Daily Mail розповів адвокат Родченкова Джим Уолден, передає lenta.

За інформацією видання, Родченков повідомив Міжнародному олімпійському комітету, що під час зимових Олімпійських ігор в Сочі в 2014 році він тричі зустрічався з Мутко «віч-на-віч в готелі» і обговорював корупційну допінгову складову Ігор.

«Передбачалося, що Родченков повинен додати допінг в сечу українського конкурента, щоб він виглядав" брудним ", і це дозволило б росіянину перемогти», - заявив адвокат.

Нагадаємо, що українська біатлоністка Семеренко стала срібним призером Олімпіади-2014 після дискваліфікації росіянки.