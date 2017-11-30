Відзавтра пільговики Києва їздитимуть у метро з "Карткою киянина"

Із 1 грудня пільгові категорії громадян зможуть користуватися винятково карткою киянина для безкоштовного проїзду у метро. Це стосується тільки 9 категорій громадян, яким Київрада надала таку пільгу. Про це повідомляє сайт Київського метрополітену.

"З 1 грудня пільгові категорії столиці користуватимуться виключно «Карткою киянина» для безкоштовного проїзду у метрополітені. Цього дня вступає в дію рішення Київради № 116/116 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки», що було прийнято ще 2016 року", - йдеться у повідомленні.

У метрополітені зазначили, що рішення стосується тільки 9 категорій людей, пільгу яким надано Київрадою. Зокрема, це пенсіонери міста Києва, батьки багатодітних родин та особи з інвалідністю (ІІІ групи).

Варто зазначити, що категорії громадян із загальнодержавними пільгами, наприклад, учасники бойових дій, люди з інвалідністю (I та II груп), діти з багатодітних сімей, для безкоштовного проїзду у метро, як і раніше, повинні пред’являти оригінал посвідчення. Інші документи чи довідки відповідно до законодавства не є підставою для безоплатного проїзду в підземці.

За відсутності картки киянина проїзд сплачується пасажиром на загальних підставах.

Як зазначають у комунальному підприємстві, після ліквідації банку «Хрещатик», який був банком-емітентом карток киянина, пільговикам дали 1,5 роки на переоформлення карток. За інформацією Департаменту соціальної політики, передбачений період був достатнім для видачі необхідної кількості карток нового зразка.

Окрім транспортного додатку, картка киянина дозволяє отримувати знижки у партнерів проекту – торгових мережах і соціальних аптеках.

Із детальним переліком категорій громадян, яким надається право безоплатного проїзду в метрополітені, можна ознайомитися тут.