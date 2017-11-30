Влада Балі продовжила режим надзвичайного стану до 10 грудня

Влада Балі продовжила режим надзвичайної ситуації до 10 грудня. Про це повідомляє Express.

"Губернатор Балі Мейд Мангку Пастіка продовжив термін дії надзвичайного стану на острові до щонайменше 10 грудня", - йдеться у повідомленні.

Це пов'язано з інформацією про те, що виверження вулкану Агунг може посилитися у найближчі дні.

За даними Міністерства туризму Індонезії, також було закрито міжнародний аеропорт Ломбок на сусідньому острові Балі. Він не буде працювати до 1 грудня 12:00 за місцевим часом.

Раніше повідомлялося, що на індонезійському острові відновлює роботу аеропорт, закритий через викиди хмар диму та попелу вулканом Агунг.

Як повідомлялося, 27 листопада індонезійська влада у зв'язку з небезпекою виверження вулкана оголосила найвищий рівень тривоги та розпорядилась евакуювати близько 100 тисяч мешканців острова. Через погану видимість аеропорт на Балі був закритий.

Вулкан Агунг уже кілька днів викидає хмари диму та попелу на дедалі більшу висоту. У вівторок у жерлі вулкана спостерігались вогняні спалахи.

Агунг розташований за 75 кілометрів від популярного серед туристів курорту Кута. Потужного виверження вулкана на острові очікують від середини вересня. Наприкінці вересня з Балі евакуювали понад 120 тисяч людей. Невдовзі вони повернулися додому, однак вулкан залишається активним. Востаннє Агунг вивергався в 1963 році. Тоді на Балі загинули понад 1100 людей.