Йованович розповіла про основні напрямки підтримки реформ в Україні

Американська допомога Україні має на меті допомогти державі побудувати дієву економіку та демократію, захиститися від зовнішньої агресії і побудувати таку країну, про яку українці мріяли під час Революції гідності.

Про це заявила посол США в Україні Марі Йованович на урочистій церемонії складання присяги новими добровольцями Корпусу миру США в Україні, повідомляє Укрінформ.

"Американська підтримка реформ в Україні всебічна і працює за двома взаємопідсилюючими напрямками - підтримка процесу реформ в Україні та спротив російській агресії й активне лідерство у мирному процесі", - сказала Йованович.

За її словами, через програми розвитку США прагнуть допомогти Україні створити дієву економіку та демократію, що відповідають українським прагненням та європейським стандартам.

“Наша співпраця у військовій сфері та підтримка з питань безпеки також скеровані на посилення здатності України захистити себе від зовнішньої російської агресії”, - акцентувала посол.

Йованович зазначила, що американська підтримка допомагає Україні стати тією державою, про яку наші співгромадяни мріяли під час Революції гідності.

“Обидва напрямки допомагають створити таку країну, яку українці прагнули бачити в 2014 році - з міцною демократією, що базується на західних цінностях, не піддається зовнішньому тиску і є більш спроможним партнером для США”, - сказала вона.

Нагадаємо, що британські парламентарії розпочинають візит в Україну.