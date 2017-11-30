З наступного року в школах країн ЄС забороняють продаж напоїв із цукром

Із 2018 року в загальноосвітніх шкільних закладах країн Євросоюзу дітям та підліткам не продаватимуть безалкогольні напої – так звані «soft drinks», які містять цукор.

Про це повідомили у європейській асоціації Unesda, що об’єднує виробників безалкогольних напоїв, передає Укрінформ.

«Європейські виробники безалкогольних напоїв припиняють у 2018 році продаж напоїв із вмістом цукру у загальноосвітніх школах на теренах ЄС», - заявили в асоціації із штаб-квартирою у Брюсселі.

Як уточнюється, зазначена ініціатива не стосується фруктових соків та природних мінеральних вод.

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