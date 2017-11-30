За день бойовики 7 разів обстріляли позиції сил АТО

З початку доби в зоні проведення АТО зареєстровано 7 випадків порушення режиму тиші з боку бойовиків, причому епіцентром обстрілів залишається Луганський напрямок.

Про це йдеться у вечірньому зведенні прес-центру АТО.

"Російсько-окупаційні війська продовжують обстріли позицій Збройних Сил України, зокрема зі зброї, яка давно мала б бути відведеною від лінії зіткнення. Епіцентром збройної нестабільності залишився Луганський напрямок", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що незаконні збройні формування вели вогонь із мінометів різних типів, гранатометів і стрілецької зброї біля оборонних укріплень Троїцького і Луганського. Застосовуючи піхотне озброєння, бойовики порушували перемир’я у районі Жовтого, а у районі Лозового обстрілювали опорні пункти силовиків із озброєння БМП. Зі стрілецької зброї НЗФ стріляли по оборонцях Станиці Луганської і Зайцевого.

Тим часом на Донецькому напрямку зафіксовано єдина провокація зі стрілецької зброї поблизу Красногорівки, йдеться у зведенні.

"Загалом від опівночі російсько-терористичні війська 7 разів порушили перемир’я. У разі потреби українські військовослужбовці придушували вогневу активність ворога", - наголошують у штабі АТО.