За останні роки Україна досягла успіхів у монетарній політиці, - МВФ

За останні роки Україна зробила успіхи у монетарній політиці, у реформуванні газового ринку та в очищенні банківської системи від ненадійних банків. Таку позицію Міжнародного валютного фонду представив речник МВФ в Україні Йоста Люнгман, повідомляє Укрінформ.

"Я хочу відзначити досягнення України за останні роки. Це, перш за все, нова монетарна політика. Ще одне досягнення - це реформа газового сектору, зокрема збільшення внутрішньої ціни на газ та ліквідація великого дефіциту "Нафтогазу". Ще одна реформа, яку я хочу відзначити, - це фіскальна консолідація", - сказав Люнгман.

Він також зазначив, що банківська система України потребувала очищення від ненадійних банків, яке було успішно проведено Національним банком.

За словами представника МВФ в Україні, наразі МВФ перебуває у процесі оцінки деяких аспектів нещодавно ухваленої пенсійної реформи.

"Ще одне - це закон про приватизацію. Ми сподіваємось, що цей закон пройде друге читання і законодавство буде відповідати тим домовленостям, які ми маємо з українським урядом", - сказав Люнгман.

Він зазначив, що у МВФ вітають створення антикорупційного суду, однак вважають, що Україна зробила недостатньо щодо розслідувань корупції серед чиновників та притягненні їх до відповідальності.