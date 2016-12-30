"1+1" почав роботу без ліцензії

Станом на 30 грудня телеканал "1+1" не отримав ліцензії Нацради з телебачення і радіомовлення

Про це на сторінці у Facebook написав генеральний директор "1+1 медіа" Олександр Ткаченко.

"30.12. Ліцензії все немає. При цьому чому нам потрібно чекати до 6.01 ніхто не пояснив. Обіцянками про те, що все у нас вийде і нам ліцензію видадуть - ситий не будеш і перевіряючим органам не покажеш", - заявив Ткаченко.

За його словами, причиною невидачі документа не можуть бути ніякі запити, які раптом виникли у Нацради.

Він зауважив, що до речі, офіційний запит так і не отримали.

"Всі документи ними давно отримані. І якщо у когось в Нацраді або за його межами виникають питання - ліцензія не може бути предметом шантажу. Це незаконно. І ми не те, шо не здамося без бою, ми доведемо на чиєму боці правда. І покажемо", - заявив Ткаченко.

Він також відзначив, що телеканал "1+1" не має боргів перед "ПриватБанком".

Нагадаємо, що телеканал 1+1 заявляє, що його хочуть позбавити ліцензії.