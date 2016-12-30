2 податківців з Дніпра затримали на хабарі

Слідчим відділом прокуратури Запорізької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вимагання неправомірної вигоди працівниками Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області.

Про це інформує прес-служба прокуратури Запорізької області.

"Вчора слідчими прокуратури області спільно з працівниками УВБ ГУ ДФС в Дніпропетровській області та УЗЕ в Дніпропетровській області в порядку ст. 208 КПК України затримано начальника відділу однієї з податкових інспекцій Дніпра та заступника начальника відділу ГУ ДФС у Дніпропетровській області", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що 2 податківців протягом грудня поточного року вимагали та одержали від керівництва одного з приватних підприємств неправомірну вигоду на загальну суму 33,7 тис грн за вирішення питання щодо зменшення суми штрафних санкцій до бюджету за результатами планової перевірки товариства та щодо надання розстрочки зі сплати грошового зобов’язання по акту перевірки.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру.

Нагадаємо, президент Філіппін Родріго Дутерте пригрозив скидати корумпованих чиновників з гвинтокрилу, зазначивши, що раніше він вже так робив.