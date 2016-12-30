Бондаренка офіційно призначили державним секретарем КМУ

Першого заступника міністра Кабінету міністрів України Володимира Бондаренка офіційно призначили державним секретарем уряду.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр Кабміну Олександр Саєнко.

"Хочу привітати мого колегу Володимира Бондаренка з офіційним призначенням на посаду Держсекретаря Кабміну. Для мене особисто це призначення - вкрай важлива перемога, і не лише тому, що особисто поважаю Володимира, і вважаю, що його призначення - величезний здобуток для Секретаріату", - йдеться у повідомленні.

За словами Саєнка, те, що на таку посаду обрано урядовця найвищого рангу через відкритий конкурс - це величезний прорив у розвитку держави.

Також він додав, що державний секретар - це професійний керівник найвищої ланки, завдання якого - якісне втілення політики, розробленої урядом і парламентом.

"Україна дуже довго, понад 10 років, боролася за впровадження цієї реформи. Але сьогодні ми, нарешті, маємо перші результати конкурсів, і вони дають привід з оптимізмом дивитися у майбутнє", - написав міністр.

Також член уряду визнав, що критики щодо конкурсів є багато: "Але ж нинішні конкурси - це пілотний проект, на якому проявляються всі переваги і вади нової системи, і тому помилки обов’язково будуть, а ми мусимо на них навчитися, і ми всі вже вчимося".