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Бойовики відмовляються відкачувати воду із затоплених шахт на Донбасі, - Геращенко

30 грудня, 2016 - 20:26
Фото АПУ

Бойовики відмовляються відкачувати воду із затоплених шахт, на Донбасі, що може призвести до екологічного лиха.

Про це заявила народний депутат, представник України в Тристоронній контактній групі в Мінську Ірина Геращенко в інтерв'ю "Укрінформу".

За її словами, в України вже кілька кейсів, що стосуються серйозних екологічних проблем на Донбасі.

"Починаючи із затоплених шахт, звідки бойовики не дають відкачати воду, закінчуючи великими тваринницькими фермами, які розміщені в сірій зоні, і звідки не дають відкачати продукти життєдіяльності тварин", - зазначила Геращенко.

"Якщо все це піде у річки - буде велика біда. І ось ми на кожній зустрічі піднімаємо пласт гуманітарних, економічних, екологічних проблем", - заявила вона. 

 
    
Джерело:  Укрінформ
          
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