Бойовики відмовляються відкачувати воду із затоплених шахт на Донбасі, - Геращенко

Бойовики відмовляються відкачувати воду із затоплених шахт, на Донбасі, що може призвести до екологічного лиха.

Про це заявила народний депутат, представник України в Тристоронній контактній групі в Мінську Ірина Геращенко в інтерв'ю "Укрінформу".

За її словами, в України вже кілька кейсів, що стосуються серйозних екологічних проблем на Донбасі.

"Починаючи із затоплених шахт, звідки бойовики не дають відкачати воду, закінчуючи великими тваринницькими фермами, які розміщені в сірій зоні, і звідки не дають відкачати продукти життєдіяльності тварин", - зазначила Геращенко.

"Якщо все це піде у річки - буде велика біда. І ось ми на кожній зустрічі піднімаємо пласт гуманітарних, економічних, екологічних проблем", - заявила вона.