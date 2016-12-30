Британія розкритикувала Керрі за його заяви щодо Ізраїлю

Великобританія розкритикувала держсекретаря США Джона Керрі за те, що він назвав ізраїльський уряд "самим правим в історії Ізраїлю".

У свою чергу, британська влада вважає, що поселення - далеко не єдина проблема в палестино-ізраїльському конфлікті, передає Голос Америки.

Передбачається, що цей крок зблизить британського прем'єр-міністра Терезу Мей і обраного президента США Дональда Трампа.

У своєму 70-хвилинному виступі в середу Керрі попередив, що будівництво ізраїльських поселень ставить під загрозу близькосхідний мирний процес.

Як заявив офіційний представник Мей, британський уряд вважає, що, хоча будівництво поселень на окупованих палестинських територіях нелегально, очевидно, що ці поселення - далеко не єдина проблема в цьому конфлікті.

"Ми не вважаємо, що шлях до миру - це зосередженість на одній проблемі, - йдеться в заяві прес-секретаря Мей. - І ми не вважаємо доречними нападки на склад демократично обраного уряду країни-союзника".

Нагадаємо, Керрі в спеціальній промові у Вашингтоні заявив, що конфлікт на Близькому Сході можна вирішити лише шляхом створення двох держав для двох народів.