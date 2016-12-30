Через компроміси Пінчука Україна просто припинить існувати, - Чубаров

Очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров відреагував на статтю мільярдера Віктора Пінчука, в якій він пропонує України піти на компроміси для завершення війни.

Про це Чубаров написав на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що, позиція Пінчука стосовно того, що питання Криму не повинно встати на шляху угоди, яка має завершити війну на Донбасі, є закликом кримських татар та українців до капітуляції.

"Причому до капітуляції тотальної, самознищувальної, оскільки Пінчук не може не розуміти, що слідом за здачею Криму і Донбасу, відмовою вступати до ЄС і НАТО, Україна просто перестане існувати як незалежна держава", - наголосив Чубаров.

За його словами, Пінчук такими своїми заявами пропонує громадянам України власноруч зруйнувати державу, чого століттями не могли зробити вороги.