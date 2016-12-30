Екс-мер Слов'янська Зонтов: Супермаркети "АТБ" відібрані терористами на окупованій території

Бойовики експропріювали мережу супермаркетів «АТБ» на території Донецької області. Про це заявив екс-міський голова звільненого Слов'янська Олег Зонтов в ефірі телеканалу "112-Україна", відповідаючи на питання журналістів про те, як працюють підприємства на окупованій Донеччині, куди вони платять податки, а також про те, кому зараз належать магазини торгової мережі АТБ.

«У відповідь на повідомлення, що мережа супермаркетів АТБ торгує на непідконтрольних окупованих територіях – для того, щоб говорити так, потрібні серйозні підтвердження. В першу чергу, від Служби безпеки України або Генеральної прокуратури. Бойовики, коли окуповують міста, і ми з цим зіткнулися в Слов'янську, - відразу забирають найбільш ласі шматки. Я точно знаю, що мережа АТБ в Донецьку і Горлівці першою потрапила під такий удар. Ті приміщення, де знаходилися ці супермаркети, відразу були експропрійовані, як кажуть терористи, «націоналізовані», або просто «відтиснуті». Там тепер «Перший республіканський супермаркет». Вони люблять такі назви. І герб Росії на логотипі. Захарченко, до речі, подарував цей «Перший республіканський супермаркет» своєму підручному абхазькому бойовику. Ось так вони працюють. Так що ця мережа втратила все супермаркети на окупованій території», - розповів Олег Зонтов журналістам.

Також він прокоментував ідею народних депутатів України про «націоналізацію» майна мережі супермаркетів: «Якщо є якась особиста фінансова зацікавленість, то чіпляється відразу ярлик «агент Кремля» або «колаборціоніст». А якщо ж навпаки треба когось відбілити, тоді це – економічна необхідність. Тоді це «змушено», і ми протягом року отримуємо вугілля з окупованої території».

За його словами, «заклики до націоналізації з вуст народних депутатів (Віталій Купрій (позафракційний) і Дмитро Лубинець (фракція БПП) на цьому тижні закликали націоналізувати мережу «АТБ», - ред.) - Це м'яко кажучи, непрофесійно. Скоро ми скотимося до того, що, - ось у нас є популярні системи громадського харчування, - давайте їх націоналізуємо, спочатку – торговельні мережі, потім – громадське харчування. Будемо роздавати як при «совку» – продовольчі набори та безкоштовні талони на харчування. Це якась совкова ментальність. Напевно, депутати забувають, що Україна – це європейська держава. Одна їх найперших європейських цінностей – це захист права власності. Тому «націоналізація» підприємства, що працює – це методи «віджиму», - підкреслив Олег Зонтов.

Нагадаємо, директор Інституту глобальних стратегій, політолог Вадим Карасьов сказав, що інформаційну кампанію проти всеукраїнської торгової мережі "АТБ" можна пояснити замовленням конкурентів.

Раніше повідомлялося, що в "АТБ" назвали брехнею повідомлення про затримання їхнього топ-менеджера.