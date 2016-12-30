ФГВФО повідомив про схему виведення активів на суму 2 млрд грн в одному з банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб заявив про ризик втрати частини активів комерційного банку Хрещатик, визнаного неплатоспроможним.

Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів.

"На сьогоднішній день через непогашення низкою юридичних осіб облігацій, які знаходяться на балансі ПАТ КБ "Хрещатик", існує загроза втрати значної частини активів банку. За виявленими фактами готуються матеріали для передачі до правоохоронних органів заяви про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами банку та шахрайських дій з боку керівників юридичних осіб-емітентів облігацій", - йдеться у повідомленні ФГВФО.

Згідно з повідомленням, в період з 2011 по 2015 роки банк викупив та врахував у своєму балансі цінні папери (облігації) на суму понад 2 млрд гривень.

У подальшому між банком та емітентами облігацій було укладено договори зворотного викупу. Станом на грудень 2016 року зобов’язання зі зворотного викупу цінних паперів не виконані. У ході проведеної у банку перевірки було встановлено, що 88% юридичних осіб-емітентів (власників) облігацій, придбаних банком, є пов’язаними з банком особами. Більшість облігацій (близько 85%) у портфелі банку є незабезпеченими, їх емітенти мають ознаки фіктивності.

"Таким чином, в активах ПАТ КБ "Хрещатик" знаходяться неліквідні та незабезпечені цінні папери (облігації) на суму понад 2 млрд гривень. Емітенти зазначених цінних паперів не мають власних активів для погашення зобов’язань перед банком, а ймовірно, були створені з метою контролю інсайдерами за грошовими потоками та приховування операцій з виведення коштів банку. Тому погашення облігацій у повному обсязі є дуже сумнівним", - підсумували у Фонді.