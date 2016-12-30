Франція не змінить зовнішню політику після виборів, - посол

Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон уникає робити прогнози відносно зовнішньої політики її країни після президентських виборів весною наступного року, але вважає, що головні принципи залишаться незмінними.

Про це вона заявила в інтерв'ю Укрінформу.

«Спочатку треба нагадати, що у нас вже є кандидат від правих, але ще немає кандидата від лівих. Тому говорити про наслідки, якою буде політика після виборів все ж дуже рано... Але оскільки Франція грає значну роль на світовій арені, то в основі її зовнішньої політики знаходяться тверді загальні принципи - це захист прав людини, захист міжнародного права, ну і, природно, захист національних інтересів», - зазначила посол.

За її словами, після будь-якої зміни уряду ці базові принципи зберігаються.

Щодо підсумків французько-українських стосунків в році, що минає, Дюмон акцентувала на продовженні роботи в нормандському форматі, який «постійно був у центрі уваги французької влади».

«Франція продовжувала протягом 2016 року політично дуже сильно підтримувати Україну. І треба цінувати цю допомогу», - зазначила посол.

Серед головних подій року, що минає, вона також назвала проведення українсько-французького бізнес-форуму у Парижі у жовтні, а також завершення будівництва французьким консорціумом «Новарка» арки, що накрила четвертий енергоблок Чорнобильської АЕС.