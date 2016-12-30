Хорватського посадовця звинуватили в хабарництві через український контракт

Антикорупційна прокуратура Хорватії висунула обвинувачення високопосадовцю з міністерства оборони країни, який начебто за хабар сприяв підписанню контракту з "Укрспецекспортом" на оновлення хорватського парку військових літаків.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За даними прокуратури, посадовець вимагав від двох іноземних фірм хабарі в розмірі 50 тис. євро за "перевагу в отриманні угоди на капітальний ремонт та закупівлю додаткових літаків МіГ-21".

Одна з компаній відмовилася платити хабар, інша через свого представника, громадянина Хорватії, що також є підозрюваним, передала посадовцю щонайменше 10 тис. євро у січні та лютому 2016 року.

За даними хорватських ЗМІ, угода на 17 млн євро щодо модернізації та закупівлі літаків МіГ-21 була укладена з українським держпідприємством "Укрспецекспорт" у 2013 році. Хорватія, що з 2009 року є членом НАТО, замовила капітальний ремонт 7 старих літаків та закупила 5 нових. Проте, коли літаки були доставлені у 2015 році, виявилося, що вони мали технічні проблеми та були старішими, ніж заявлено у супровідних документах.