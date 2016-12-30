Кабмін відклав приватизацію енергокомпаній ще на рік

Кабінет міністрів продовжив до 30 листопада 2017 року термін продажу державних пакетів акцій енергетичних компаній України.

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну № 1057-р від 28 грудня 2016 року.

Так, до 30 листопада продовжено строки розміщення пакетів акцій ВАТ "Тернопільобленерго", ВАТ "Запоріжжяобленерго", АК "Харківобленерго", ПАТ "Хмельницькобленерго", ПАТ "Черкасиобленерго", ПАТ "Миколаївобленерго", ПАТ "Донбасенерго", ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго".

Також продовжено строки приватизації ПАТ "ДТЕК Західенерго", ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго", ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго", ПАТ "Київенерго", ПАТ "Центренерго", ПАТ "Одеська ТЕЦ", ПАТ "Херсонська ТЕЦ", ПАТ "Одесаобленерго", ПАТ "Миколаївська ТЕЦ".

"Документом передбачено, що Фонд державного майна протягом 2017 року виставлятиме для продажу держпакети акцій зазначених товариств з метою залучення у розвиток підприємств коштів приватних інвесторів та поповнення бюджету", - йдеться у документі.