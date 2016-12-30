КМУ затвердив план облаштування кордонів з РФ і Молдовою

Кабінет міністрів України затвердив план заходів з інженерно-технічного облаштування українсько-російського і українсько-молдовського державного кордонів, територій, прилеглих до районів проведення АТО та Криму.

Про це йдеться у розпорядженні КМУ від 28 грудня 2016 року №1060-р.

Згідно з рішення уряду, цей документ сприятиме підвищенню рівня захищеності незахищених ділянок українсько-російського та українсько-молдовського державного кордону, включенню нових елементів конструкцій, виходячи з досвіду інженерно-технічного облаштування інших ділянок державного кордону України.

Також планом заходів заплановано переглянути черговість виконання робіт, виходячи з темпів реалізації проекту та оперативної обстановки на кордоні, узгодження обсягу робіт з реальним фінансуванням та зростанням вартості запланованих для придбання обладнання, техніки та матеріалів, а також затрат на проведення робіт.

Крім того, передбачається перерахування вартості проведення робіт з інженерно-технічного облаштування державного кордону у зв'язку із загальним збільшенням цін на матеріали та послуги.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко під час зустрічі із головою комітету Верховної ради з питань податкової та митної політики Ніною Южаніною та міністром фінансів України Олександром Данилюком підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні".