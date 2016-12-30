Конституційна комісія Туреччини схвалила посилення влади президента

У Туреччині парламентська конституційна комісія схвалила поправки до Конституції країни, що передбачають розширення повноважень президента.

Про це повідомляє Turkish Minute.

"Парламентська конституційна комісія схвалила поправки до Конституції Туреччини, запропоновані правлячою Партією справедливості та розвитку (ПСР), які прокладають шлях до президентської системи на тлі побоювань щодо одноосібної влади", - йдеться у повідомленні.

Запропоновані конституційні поправки передбачають розширення повноважень президента, який одноосібно очолюватиме виконавчу гілку влади, призначатиме міністрів, а також матиме право розпускати парламент і оголошувати надзвичайний стан без згоди парламенту.

Як відомо, Туреччина планує провести референдум щодо зміни конституції навесні 2017 року.