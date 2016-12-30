Київський транспорт на свята змінює режим роботи

У зв'язку з проведенням новорічно-різдвяних заходів на Софійській площі та Володимирському проїзді, на ділянці від вул. Софіївської, 23 до Михайлівської площі, у роботу наземного громадського транспорту та столичного метрополітену буде внесено зміни.

Про це повідомили на сайті КМДА.

Так, роботу столичного метрополітену в ніч із 31 грудня 2016 року на 1 січня 2017 року буде подовжено на 3 години.

У ніч із 31 грудня 2016 року на 1 січня 2017 року роботу рухомого складу наземного пасажирського транспорту загального користування буде подовжено на 3 години. А саме: буде організовано перевезення існуючими маршрутами, які проходять біля станцій метрополітену, і після проходження останніх поїздів метрополітену.

Роботу фунікулера в ніч із 31 грудня 2016 року на 1 січня 2017 року буде організовано в цілодобовому режимі.

Окрім того, з 31 грудня 2016 року з 20:00 до 2:00 1 січня 2017 року, 1 січня 2017 року з 14:00 до 20:00, а також 7 січня 2016 з 11:00 до 14:00 рух тролейбусних маршрутів № 6, № 16 та № 18 буде змінено.

Зокрема, роботу тролейбусного маршруту № 6 буде організовано за такою схемою: вул. Юрія Кондратюка - просп. Маршала Рокоссовського - вул. Полярна - вул. Вишгородська - вул. Кирилівська - Подільський узвіз - вул. Овруцька - вул. Герцена - вул. Мельникова - станція метро «Лук'янівська» в зворотному напрямку за цією ж схемою;

Тролейбусний маршрут № 16 курсуватиме так: вул. Щусєва - вул. Ризька - вул. Дорогожицька - вул. Мельникова - вул. Січових стрільців - вул. В'ячеслава Чорновола - просп. Повітрофлотський у зворотному напрямку за цією ж схемою.

Тролейбусний маршрут № 18 курсуватиме за наступною схемою: вул. Сошенка - вул. Вишгородська - вул. Кирилівська - Подільський узвіз - вул. Овруцька - вул. Герцена - вул. Мельникова - вул. Січових стрільців - вул. В'ячеслава Чорновола - просп. Повітрофлотський у зворотному напрямку за цією ж схемою.

Варто зазначити, що на час проведення заходів на Михайлівській, Софійській площах і Володимирському проїзді автобусні маршрути № 24 та № 114 курсуватимуть за схемою руху робочого дня.

Роботу нічних маршрутів пасажирського транспорту в Києві в ніч із 6 на 7 січня 2017 року в разі необхідності буде посилено. Зазначимо, що з 30 грудня 2016 року в столиці організовується рух чотирьох нічних маршрутів громадського транспорту, що курсуватимуть на постійній основі.

Також у ніч із 31 грудня 2016 року на 1 січня 2017 року до 05:00 ранку продовжується робота автобусних маршрутів у режимі маршрутного таксі, а саме: № 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 212, 220, 225, 234, 239, 425, 433, 457, 474, 530, 537, 548, 550, 586.