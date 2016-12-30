На Львівщині сироті влада придбала квартиру

У переддень Нового року ключі від помешкання, також – документи про право власності на квартиру отримала позбавлена батьківського піклування жовківчанка Оксана Варениця.

«Однокімнатна квартира розташована у смт. Магерів Жовківського району, – розповідає начальник Служби у справах дітей Львівської облдержадміністрації Володимир Лис. – Загальна площа житла – майже 40 квадратних метрів. Квартира повністю вмебльована й обладнана побутовою технікою».

Вартість житла для сироти – 246 тисяч грн, з яких 147 тисяч грн виділили із бюджету Львівської обласної ради, 46 тисяч – з бюджету Жовківської райради, 53 тисячі – із бюджету Дублянської міської ради.

Загалом, за словами Лиса, упродовж 2016 року у Жовківському районі у рамках реалізації районної Програми придбали житло 4-ом особам із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Окрім того, поза межами Програми, поточного року забезпечено житлом 1 дитину, позбавлену батьківського піклування, та 1 дитину-сироту, а також 2 осіб з числа дітей-сиріт.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів