Нацбанк скасував обмеження на експорт послуг

Експортери послуг і прав інтелектуальної власності, авторських і суміжних прав тепер зможуть не дотримуватися терміну розрахунків у межах 120 днів.

Про це повідомляє Національний банк України.

Подаючи документи в банк, експортери можуть не перекладати на українську мову документи, викладені англійською або іншою іноземною мовою з одночасним викладенням англійською мовою.

Окрім того, відтепер можна використовувати копії документів для валютного контролю в електронній формі, для чого потрібно буде відсканувати оригінал документа та засвідчити його електронним цифровим підписом.

Нацбанк зазначає, що експортери послуг (крім транспортних і страхових), а також прав інтелектуальної власності, авторських і суміжних прав тепер зможуть не дотримуватися терміну розрахунків у межах 120 днів.