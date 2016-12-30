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Нацбанк скасував обмеження на експорт послуг

30 грудня, 2016 - 19:46
Фото Руслана Канюки, "День"

Експортери послуг і прав інтелектуальної власності, авторських і суміжних прав тепер зможуть не дотримуватися терміну розрахунків у межах 120 днів.

Про це повідомляє Національний банк України.

Подаючи документи в банк, експортери можуть не перекладати на українську мову документи, викладені англійською або іншою іноземною мовою з одночасним викладенням англійською мовою. 

Окрім того, відтепер можна використовувати копії документів для валютного контролю в електронній формі, для чого потрібно буде відсканувати оригінал документа та засвідчити його електронним цифровим підписом.

Нацбанк зазначає, що експортери послуг (крім транспортних і страхових), а також прав інтелектуальної власності, авторських і суміжних прав тепер зможуть не дотримуватися терміну розрахунків у межах 120 днів.

Джерело: День
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