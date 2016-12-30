НАТО не бачить прямої загрози з боку РФ, - Столтенберг

НАТО не бачить прямої загрози для країн-учасниць Альянсу з боку Росії і вважає важливим підтримувати діалог з Москвою.

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг, передає УНН.

"Від Росії немає безпосередньої загрози для партнерів по Альянсу. Росія є нашим сусідом і залишиться нашим сусідом, тому ми намагаємося підтримувати діалог і прагнемо до деескалації", - сказав він.

"Я дотримуюся думки, що важливо говорити з росіянами. Так само вважає і німецька сторона. Немає протиріччя між залякуванням, захистом і діалогом. Зрозуміло, щоб бути в змозі спілкуватися з Росією, ми повинні говорити на одній мові", продовжив він.

За його словами, "за часів, які відрізняє безліч конфліктів, діалог стає важливішим".

Відповідаючи на питання, хто буде, на його думку, представляти більш істотну небезпеку для НАТО в 2017 році - РФ або угруповання "Ісламська держава", Столтенберг висловив думку, що "немає сенсу порівнювати Росію з "Ісламською державою".

"Ісламська держава" - це зовсім інше. Вона несе відповідальність за численні теракти в столицях держав НАТО", - нагадав Генсек Альянсу. "Наша мета - розбити "Ісламську державу", знищити угруповання", - додав він.

При цьому Генсек НАТО зазначив, що нездатність Ради безпеки ООН прийти до єдиного рішення щодо Сирії послаблює міжнародне співтовариство.

"У випадку з Сирією ми, на жаль, бачимо, що робота ООН блокована, бачимо, як Радбезу ООН не вдається досягти єдиної думки. Це послаблює дієздатність всього міжнародного співтовариства", - сказав він.

Столтенберг зазначив, що Альянс не вважає за можливе військове втручання в ситуацію в Сирії. "Ми повинні розглянути аргументи, які говорять на користь застосування військової сили і проти. В цьому випадку партнери по альянсу прийшли до висновку, що протилежні аргументи (проти військового втручання) мають більшу вагу", - підкреслив Столтенберг.

"Застосування військової сили без ясного мандата ООН могло б лише посилити конфлікт в Сирії і привести до більшого регіонального конфлікту", - вважає Генсек Альянсу. "Головне завдання НАТО - захищати партнерів і територію Альянсу. НАТО не є світовим поліцейським", - запевнив він.

Торкнувшись питання обрання Дональда Трампа президентом США, Столтенберг повідомив, що під час телефонної розмови майбутній очільник Білого дому запевнив його, що усвідомлює свої зобов'язання перед НАТО.

"Той факт, що провідні американські політики готові розглянути шляхи продовження нашого діалогу з Росією, повністю відповідає лінії НАТО", - підкреслив Генсек, відповідаючи на питання, чи не побоюється він, що Вашингтон буде проводити курс на зближення з Москвою.

Раніше повідомлялось, що Кемерон може стати наступним генсеком НАТО.