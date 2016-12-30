Неофіційна делегація Європарламенту зустрілась з Асадом

Неофіційна делегація депутатів від Латвії, Естонії та Італії, які є членами Європарламенту, зустрілись з президентом Сирії Башаром Асадом.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на латвійське інформаційне агентство LETA.

За інформацією агентства, разом із латвійськими депутатами Андреєм Мамикінсом (член партії Соціалістів і демократів) та Тетяною Жданока (Російський Союз Латвії), до делегації також увійшли депутат ЄП від Естонії Яна Тоом (АЛДЄ) та депутат від Італії Стефано Маулу (ЄНП).

Окрім того, разом з неофіційною делегацією депутатів ЄП, Асада відвідала російська група на чолі з головою Комітету з міжнародних справ Костянтином Косачовим.

У Латвії міністр закордонних справ Едгар Рінкевіч засудив візит латвійських депутатів та заявив, що зустріч з Асадом "неприпустима".

За даними агентства, радник міністра Мартін Дрегеріс повідомив, що такі зустрічі суперечать загальній позиції ЄС та санкціям, що були накладені на режим Асада.

"В ході зустрічі Мамикинс вручив Асаду срібну монету із зображенням Риги і сказав, що в Латвії чимало людей ставляться з симпатією до глави сирійської держави та до сирійців", - повідомляє Delfi.Lv.

Нагадаємо, що Сирія не погодилась на пропозицію ООН щодо автономії східному Алеппо.