Німецька поліція заборонила мітинги правих партій у Кельні

Поліція німецького міста Кельн заборонила мітинги, які напередодні Нового року планували провести у місті ультраправі партії AfD ("Альтернатива для Німеччини") та Національно-демократичної партії партію Німеччини (NPD).

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Відповідне рішення за позовом поліції ухвалив місцевий адміністративний суд.

Повідомляється, що керівник поліції Матіас Юрген вирішив звернутися до суду з тим, щоб заборонити мітинги ультраправих з міркувань безпеки.

"З огляду на останній напад на берлінській різдвяний ярмарок і події в Кельні рік тому, суспільний інтерес щодо заборони мітингу переважали право на свободу зібрань, NPD має піти на поступки у даному конкретному випадку", – йдеться у повідомленні.

Щодо відкладеного мітингу AfD в якому планувалася участь від 10 до 15 учасників, президент поліції закликав "перевіряти всіх потенційних учасників мітингу серед перехожих".

У ніч на 1 січня 2016 року у центрі Кельна, біля головного вокзалу та поблизу Кельнського собору, групи чоловіків, чия зовнішність, як зазначала поліція, може вказувати на їхнє "арабське чи північноафриканське" походження, нападали на жінок.