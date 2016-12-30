Норвегія депортувала рекордну кількість осіб протягом року

Норвезька поліція у період із січня по листопад цього року депортувала 7312 людей, які незаконно жили в Норвегії.

Такі дані навела Національна імміграційна служба Норвегії, повідомляє The Local.

Це найвищий показник в історії Норвегії, приблизно на 5% більше, ніж минулоку року. Втім, незважаючи на високий показник, уряд не досягне своєї мети депортувати 9000 осіб до Нового року.

"Це цифра показує, як багато людей не мали законного права на притулок, залишилися тут і не хотіли виїжджати з країни, саме тому важливо, щоб поліція виконувала роботу протягом року", - заявила держсекретар Фабіан Станг.

Вона також повідомила, що більшість із тих, хто був змушений покинути країну, також отримали кримінальні звинувачення. Більшість із них були з Румунії, Польщі та Литви. На громадян цих трьох країн припадає 43% із 2041 засуджених злочинців, які були депортовані.