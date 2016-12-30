ОПЗ тимчасово призупинив роботу

Одеський припортовий завод (ОПЗ) тимчасово призупиняє виробництво. Про це йдеться у повідомленні прес-служби підприємства.

"У зв’язку з високою ціною природного газу, що поставляється НАК "Нафтогаз України", яка не кореспондується з цінами на світовому ринку на продукцію заводу, беручи до уваги неможливість подальшого постачання природного газу в 2017 році з боку НАК "Нафтогаз України" до погашення існуючого боргу, прийнято рішення про тимчасове зупинення виробництв і цехів заводу", — йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі додають, що в даний час АТ "ОПЗ", за погодженням з Фондом державного майна України, веде пошук компаній, зацікавлених в оренді цілісного комплексу на тривалий період.

Читайте навіщо "Нафтогазу" хочуть нав'язати ОПЗ у статті "Дня" "Жертва оренди".