Парубій заперечив чутки про парламентські вибори навесні

Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій заперечив можливість проведення навесні 2017 року дострокових парламентських виборів

Про це повідомляє УНІАН.

"Взагалі, вважаю, що тема дострокових виборів – це зовнішня тема. Так, наприклад, було у Молдові, коли державу дестабілізували зсередини, потім змінили владу, а тепер є спроби змінити зовнішній вектор країни. Але, наголошую, будь-які спроби дестабілізувати український парламент будуть повністю провалені", - сказав голова Верховної Ради.

Парубій також відзначив стабілізацію роботи парламенту в році, що минає, попри всі спроби розхитати ситуацію.

"Якби в мене спитали, яке найголовніше досягнення парламенту у цьому році, я би сказав, що стабілізація роботи Верховної Ради. Навесні були спроби розхитати парламент. Підіймалися теми дострокових виборів. Казали, що як не восени, то навесні вони точно відбудуться. Підкреслюю, ця тема на сьогодні закрита", - додав Парубій.

Нагадаємо, що недавно Парубій підписав бюджет України на 2017 рік .