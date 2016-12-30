Поліцейські застрелили чоловіка в Хмельницькому

Сьогодні вранці, 30 січня, на перехресті вулиць Тернопільської і Кам'янецької у Хмельницькому сталася стрілянина. У патрульній поліції кажуть, що намагалися затримати чоловіка, який нападав на перехожих.

"Коли виходила на вулицю, то бачила, як стріляли поліцейські", - каже хмельничанка Інна, яка стала свідком тієї події, передає місцевий сайт vsim.ua. За попередньою інформацією, у чоловіка стріляли двоє. Інформацію про те, що зброю застосували патрульні, підтвердив речник управління Роман Мартинюк.

Нападником виявився 46-річний житель Хмельницького, який стояв на обліку у психдиспансері. За попередньою інформацією, спочатку він напав на жінку, яка працює у Хмельницькому обласному психоневрологічному диспансері, що на Кам'янецькій. Він поколов їй обличчя.

"Патруль зупинили перехожі, хлопці їхали на перезмінку, люди жестами показували на людину, яка нападала на перехожих. Але коли чоловік побачив патрульних, почав скорочувати дистанцію і дістав гострий металевий предмет. І вже тоді розпочалися події, які мають такі наслідки", - розповів Мартинюк.

За словами патрульних, чоловік ніяк не міг вгамуватись. На попередження не реагував. Почав підходити все ближче. Спочатку поліцейські застосували сльозогінний газ. Коли це не допомогло, зробили кілька пострілів у повітря. Коли побачили, що чоловік дістав з кишені гострий предмет і почав наближатись, то вистрілили у ногу. За словами поліцейських, які зараз працюють на місці події, в руках у нападника було шило або заточка. Наразі відомо, що чоловік помер. У лікарню його не привезли.