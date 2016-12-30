Порошенко запропонував Маккейну поїхати на Донбас і побачити дії РФ

Президент Петро Порошенко під час зустрічі з американськими сенаторами запропонував їм здійснити візит на Донбас для отримання об'єктивної інформації про підривні дії російської сторони та її бойовиків, які продовжують провокації та порушують режим припинення вогню.

Про це повідомляє сайт Глави держави.

Сьогодні до Києва прибула делегація Сенату США на чолі з сенатором Джоном Маккейном. До складу американської делегації також увійшли сенатори Ліндсі Грем та Емі Клобучар.

Порошенко відзначив важливість прийняття Конгресом США закону "Про підтримку стабільності та демократії в Україні", що стало б важливим рішенням в інтересах солідарності та єдності з нашою державою.

Глава держави підкреслив важливість традиційної двопартійної підтримки України у Конгресі США та відзначив участь у делегації представників обох партій.

"Дуже важливим є те, що в цій боротьбі і наш народ, і парламент, і наш уряд пліч-о-пліч з американським народом. Ми відчуваємо цю надійну підтримку і допомогу. Це надзвичайно важливо в ці дуже важкі дні для моєї 45 мільйонної країни", - сказав президент.

Сторони відзначили важливість продовження зусиль із забезпечення виконання Росією зобов'язань відповідно до Мінських домовленостей та збереження політики міжнародних санкції проти Росії до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, включно з Кримом.

Президент нагородив Маккейна орденом Свободи та відзначив орденом Ярослава Мудрого сенатора Грема за вагомий персональний внесок у зміцнення відносин між Україною та США.