Президент Республіки Сербської оголосив про референдум щодо відділення від Боснії

Президент боснійських сербів Мілорад Додік оголосив про намір провести наступного року референдум щодо відділення Республіки Сербської від Боснії і Герцеговини.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Blic.

Додік заявив, що референдум може відбутися у першій половині 2017 року, і пообіцяв озвучити деталі згодом.

Політик нагадав, що у вересні в Республіці Сербській вже відбувся один референдум.

"Це був спокійний, безтурботний день, в який народ вийшов, щоб висловити своє право, щоб забезпечити свою свободу. І ми знаємо, що без свободи не буде миру в регіоні", - сказав Додік.

Він заявив, що референдум – це беззаперечне право сербів, і пообіцяв підготувати зміни до закону, щоб організація референдуму була ще простішою.

Боснійські серби на референдумі 25 вересня абсолютною більшістю проголосували за те, щоб зберегти 9 січня "Днем Республіки Сербської" в якості національного свята, попри заборону Конституційного суду Боснії і Герцеговини.

Згодом у Боснії почали розслідування через референдум Республіки Сербської.

Республіка Сербська, одна з двох державотворчих частин БіГ, відзначає своє свято щорічно з 9 січня 1992 року.

Аналітики відзначають, що ігноруючи рішення суду (щодо заборони свята 9 січня), Додік ставить під сумнів Дейтонську мирну угоду, яка поклала кінець кривавому конфлікту на території Боснії першої половини 90-х років ХХ століття.