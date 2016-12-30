Президент Румунії підписав указ про призначення Гріндяну кандидатом у прем'єри

Президент Румунії Клаус Йоханніс підписав указ про призначення Соріна Гріндяну кандидатом у прем'єр-міністри країни, передає Укрінформ.

"Президент Румунії Клаус Йоханніс підписав 30 грудня указ про призначення кандидатом у прем'єр-міністри пана Соріна Міхая Гріндяну. Згідно з Конституцією, він зобов'язаний подати до парламенту для затвердження номінальний склад уряду", - повідомили в прес-службі президента Румунії.

Раніше президент Йоханніс відмовився призначити кандидатом у прем'єри іншого висуванця від правлячої коаліції – Севіль Шайдех.

Нагадаємо, правляча в Румунії парламентська коаліція, до складу якої входять Соціал-демократична партія і Альянс лібералів та демократів, висунула кандидатом у прем'єр-міністри Соріна Гріндяну.

Для затвердження Соріна Гріндяну на посаду прем'єр-міністра необхідні голоси 234 депутатів парламенту. У правлячої коаліції 251 депутатський мандат.